Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, appelle à faire obstacle à Marine Le Pen

Score historiquement bas pour le Parti Socialiste au niveau national comme au niveau départemental. Anne Hidalgo a fait moins de 2% à ce premier tour de l'élection présidentielle. Dans l'Hérault elle a fait 1,90% et 2,3% à Montpellier. Le maire Michaël Delafosse, soutien d'Anne Hidalgo pendant cette campagne, a qualifié ce score de "catastrophique."

Pour le second tour il appelle à faire barrage à l'extrême droite : "La gauche, pour la troisième fois en 20 ans, n'est pas qualifiée au second tour de l'élection présidentielle. Et comme homme de gauche, en fidélité à mes convictions, j'appelle clairement à battre Marine Le Pen et donc à utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron. Je peux mesurer que pour beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche, c'est difficile, mais c'est une question de responsabilité. L'élection de Marine Le Pen serait une catastrophe pour le pays et à Montpellier, j'espère que le score sera le plus faible pour elle."

Le Président du Département, Kléber Mesquida, appelle aussi à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle pour faire barrage à l'extrême droite.

Vers une reconstruction du Parti Socialiste

Après l'élection présidentielle, l'heure sera à la reconstruction du Parti Socialiste pour le maire de Montpellier, Michaël Delafosse : "Je pense que le Parti Socialiste tel qu'il a existé, a vocation à ouvrir un nouveau cycle. C'est le travail qui nous attend dans les mois qui viennent qui doit s'inspirer de réalités locales. Ce qu'on fait à Montpellier me semble être la gratuité des transports. Les positions qui sont les miennes sur la laïcité sont essentielles. C'est peut être de dire qu'il faut qu'on mette davantage d'énergie à parler des idées et à travailler les idées plutôt qu'à s'invectiver en permanence."