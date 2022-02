Le maire de Neuilly-Plaisance prend un arrêté anti-tractage, l'opposition dénonce une entrave à la démocratie

Interdiction de tracter sur une partie de l'avenue Foch, la principale artère commerçante de Neuilly-Plaisance, ainsi que sous la halle du marché couvert, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 13h. Un arrêté municipal a été pris en ce sens au début du mois de février. Le maire, Christian Demuynck, justifie ainsi sa décision : "ça dérange, quand vous faites vos courses, vous avez envie d'être tranquille !" L'élu LR estime n'avoir fait qu'adapter un règlement ancien : "un ancien arrêté interdisait le tractage sous la halle du marché. Mais son organisation a été revue et nous avons désormais des marchands volants installés avenue Foch, on a donc modifié l'arrêté". Interrogé sur le risque d'une abstention élevée lors de la présidentielle à venir, Christian Demuynck conclut : "le tractage, c'est epsilon. Sur un marché, vous ne changez pas l'avis d'une personne qui a décidé de voter pour quelqu'un d'autre ou qui hésite à voter".

Un rendez-vous essentiel dans une campagne

Faux, répond le co-secrétaire départemental d'Europe-Ecologie-les-Verts, Eric Béal : "c'est l'occasion d'échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vous amènent des arguments. Vous devez alors défendre vos points de vue. Le tractage est un rendez-vous essentiel dans une campagne électorale". Le militant écologiste rejette également l'argument environnemental mis en avant dans cet arrêté, selon lequel ces distributions pourraient engendrer une pollution : "c'est d'une hypocrisie sans nom ! La démocratie a besoin de moyens. Si l'on n'imprimait que les tracts politiques, nous n'aurions pas de problème de déforestation. M. Demuynck n'a jamais interdit la distribution de publicités dans sa commune !" L'arrêté précise d'ailleurs que l'interdiction ne s'applique pas aux documents que la commune pourrait être amenée à distribuer pour l'information de la population.

Pas de tracts mais des panneaux

Mathilde Marchand, co-animatrice du groupe d'action locale de l'Union populaire, soutien de Jean-Luc Mélenchon, regrette elle une décision politique : "On est plus visibles qu'avant. M. Demuynck, qui est en poste depuis plusieurs décennies, se sentait tranquille. On est venu bouleverser ses habitudes, il n'a pas apprécié". La militante entend bien continuer à faire campagne : "on va faire preuve de créativité ! Ne pas distribuer de tracts mais venir avec des affiches ou des panneaux, voire un QR code. On va aussi continuer nos actions de porte-à-porte pour inciter les électeurs à aller voter". L'Union populaire n'exclut pas non plus un recours juridique. Elle a pour cela engagé des discussions avec les autres forces politiques d'opposition de Neuilly-Plaisance.