Le maire de Niort tacle le président des Chamois Niortais

C'est un courrier tout à fait officiel que Jérôme Baloge a adressé à Guy Cotret.

"J’ai été informé, sans autre forme, de la vente des parts majoritaires de la SASP qui induit un changement de propriétaire et précipite un changement de gouvernance du club. Je suis très surpris et regrette que ni la Ville, ni la Communauté d’agglomération n’aient été informées plus en amont de ces projets et de ces intentions".

Ce n'est pas un procès d'intention

Joint au téléphone le maire de la ville reconnait que sur la forme il n'a pas tellement apprécié comment s'est déroulé le changement d'actionnaires. Pour autant il souligne que ce n'est pas un procès d'intention vis-à-vis de la nouvelle équipe dirigeante mais n'empêche " L’image de la Ville et celle du club sont étroitement liées. Un club de football professionnel est un ambassadeur pour tout un territoire. Ses résultats sportifs, ses liens avec les clubs amateurs, ses ambitions dans les politiques de jeunes (devenir des équipes de jeunes comme les U17) ou du sport féminin (devenir de l’équipe des Chamoiselles), sa gouvernance et ses relations avec les collectivités publiques sont scrutés et évalués par les différents observateurs et les Niortais."

C'est un étrange courrier d'accueil

Jérôme Baloge souhaite connaitre les intentions réelles de la nouvelle équipe. De son côté Guy Cotret se montre à son tour surpris de la lettre et sa teneur :"Je viens tout juste d'être nommé, j'étais complètement absent de la phase d’acquisition et c'est un étrange courrier d'accueil de la part du maire de Niort, je suis surpris des termes de cette lettre pas forcément agréable mais je pense que Monsieur le Maire a de bonnes raisons d'écrire une lettre de cette nature, ça sera l'occasion de le rencontrer. "