Romain Bail, le maire de Ouistreham, quitte le parti Les Républicains

Le maire de Ouistreham n'est plus membre du parti Les Républicains : Romain Bail l'a annoncé ce mardi dans un communiqué. Une décision prise dit-il "au vu de la situation générale de la France et des luttes partisanes internes au parti." De toujours engagé dans le parti principal à droite, Romain Bail a depuis plus de 20 ans milité au RPR, à l'UMP et enfin à LR. Il a annoncé sa décision au parti lors du bureau politique de LR dans le Calvados vendredi dernier.

"Après de nombreuses années de luttes partisanes et assumées, Romain Bail ressent le besoin de faire campagne pour des femmes et des hommes en lesquels il croit profondément, soutenus par une base représentative de militants et animé d’un projet porteur pour tous, teinté de renouveau et de courage. Cela n’était plus le cas dans sa famille politique", indique le communiqué.

Il souhaitait être candidat aux prochaines régionales

Fin 2020, Romain Bail avait fait part de son souhait de figurer lors des prochaines élections régionales sur la liste d'Hervé Morin, le président sortant de la région soutenu par Les Républicains. En 2014, Romain Bail avait ravi la ville de Ouistreham à la gauche, avant d'être réélu dès le premier tour des élections municipales en mars 2020. Il ne précise pas dans ce communiqué s'il a l'intention de rejoindre un autre parti politique.