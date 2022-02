Présidentielle : François Bayrou, le maire de Pau, va donner son parrainage à Marine Le Pen

Cinq jours avant la date butoir pour le dépôt des parrainages, François Bayrou, le maire de Pau et éphémère ministre de la Justice, annonce dans le Grand Jury de RTL qu'il va accorder son parrainage à Marine Le Pen pour l'élection présidentielle.

Un choix "pour sauver la démocratie", précise François Bayrou qui rappelle que sa signature "ne vaut pas soutien". Le maire de Pau, proche allié d'Emmanuel Macron, entend "prendre sa part de cette charge" pour permettre aux principaux candidats de se présenter à l'élection.

"Je ne peux pas défendre devant mes concitoyens de toutes opinions, l'idée que le président de la République française serait élu dans une élection de laquelle les principaux candidats seraient exclus", a expliqué François Bayrou.

Les remerciements de Marine Le Pen et du RN

Sur Twitter, Marine Le Pen remercie François Bayrou pour son parrainage. "Malgré nos désaccords politiques, sa démarche vise à faire vivre notre démocratie", écrit la candidate à l'élection présidentielle.

On espère que le geste de monsieur Bayrou enclenche un mouvement - Nicolas Cresson

Le choix de François Bayrou réjouit les membres du Rassemblement National dans les Pyrénées-Atlantiques, confie Nicolas Cresson, délégué départementale adjoint du parti. "On est content qu'il ait fait le choix de Marine Le Pen", assure Nicolas Cresson. "On espère que ça va initier un mouvement chez les autres maires. Il n'y a pas que Marine Le Pen qui est en difficulté au niveau des parrainages. Si on agit pour la démocratie, alors il ne faut pas s'arrêter à Marine Le Pen", estime le délégué départementale adjoint du RN dans les Pyrénées-Atlantiques.

Des candidats en manque de parrainage

D'après les derniers comptages, il manque entre 80 et 90 signatures à Marine Le Pen, mais aussi à Eric Zemmour. Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Philippe Poutou et Christiane Taubira sont également en difficulté.

Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 4 mars, pour obtenir les 500 parrainages qui permettent de se présenter à l'élection présidentielle.