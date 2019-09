Le maire de Pont-l'Évêque menacé de mort : "je me suis retrouvé encerclé dans ma voiture"

Pont-l'Évêque, France

Yves Deshayes est maire de Pont-l'Évêque. Élu depuis 30 ans, il a été menacé de mort il y a deux ans par des gens du voyage, qui s'installent régulièrement sur sa commune. Yves Deshayes leur barrait alors l'accès à un terrain. "Je me suis retrouvé encerclé dans ma voiture. Ma vitre était ouverte et il y en a un qui a allumé son briquet dans l'habitacle et qui m'a dit "On va te cramer dans ta voiture.""

Deux ans après les faits, le maire de la commune du Pays d'Auge est toujours marqué. "Vous pensez à votre famille, aux conséquences que cela peut avoir. Aujourd'hui, j'évite les contacts directs avec les gens du voyage." Pour Yves Deshayes, il y a une détérioration des relations entre élus et habitants depuis sa première élection. "Je comprends qu'il y ait beaucoup de maires, notamment dans le milieu rural, qui disent en avoir marre et ne plus vouloir supporter ces conditions. Après, si on laisse tous tomber parce que c'est très difficile, c'est laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi."

Yves Deshayes va remplir le questionnaire envoyé par la commission des lois du Sénat après la mort du maire de Signes. "Il faut que l'on prenne le temps d'y répondre parce que le phénomène s’amplifie et vient un moment où je crains le pire." Les maires ont jusqu'au jusqu'au 15 septembre pour envoyer leurs réponses au Palais du Luxembourg.