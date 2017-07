Le maire de Pouzay, 94 ans, s'apprête à encadrer son huitième Président de la République

Jean Savoie, le maire de Pouzay en Indre-et-Loire, s'apprête à accrocher dans sa mairie le portrait d'Emmanuel Macron après en avoir accroché sept autres dont le Général de Gaulle. Il laisse chaque portrait au mur depuis 1965.

Jean Savoie se souvient très bien du premier portrait de Président qu'il a accroché au mur de sa mairie. "C'était le Général de Gaulle, le portrait le plus réussi", dit celui qui dit ne plus avoir connu un tel Président depuis. Et pourtant, il en vu passer huit depuis l'année de sa première élection en 1965. Huit mandats plus tard, il s'apprête à accrocher celui d'Emmanuel Macron, qu'il vient d'aller chercher en Préfecture. Il attend simplement de recevoir le cadre, plus grand car Emmanuel Macron a dérogé à la règle en choisissant un format différent pour la première fois.

Le Général de Gaulle, portrait le plus réussi estime Jean Savoie qui lui voue une admiration sans bornes © Radio France - Kévin Blondelle

Il trouve le portrait d'Emmanuel Macron peu réussi. "Sa posture lui donne un côté très dictatorial". Celui de François Hollande lui plaisait encore moins, peut-être parce qu'il ne l'a pas apprécié comme Président non plus. Pourtant, il refuse de retirer le moindre portrait. Les afficher côte à côte, "c'est une marque de respect. Ces hommes ont donné à la France, c'est un signe de reconnaissance." En tout cas une chose est sûre promet-il : le portrait d'Emmanuel Macron est le dernier qu'il fixe au mur. Il compte passer la main à l'issue de ce mandat.