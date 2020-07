Jean Castex nommé Premier ministre : les réactions politiques dans les Pyrénées-Orientales

Monsieur déconfinement devient Premier ministre. Jean Castex, le maire de Prades (Pyrénées-Orientales), réélu dès le premier tour des élections municipales 2020, a été propulsé à Matignon ce vendredi matin.

José Montessino, le maire d'Eus (Pyrénées-Orientales) est un proche du nouveau ministre. C'est donc sans cacher sa joie qu'il lui a assuré son soutien. " On sera derrière lui si on peut faire quelque chose. Je sais qu'il aime le rugby. Aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe... Alors au moins ici [dans le Conflent, ndlr], tous le paquet d'avant poussera derrière lui pour qu'il gagne le match."

Une désignation dont se réjouit aussi Hermeline Malherbe, la présidente du Département des Pyrénées-Orientales. "Je ne peux que saluer l'arrivée à Matignon d'un représentant du territoire, a-t-elle déclaré au sujet de son opposant politique. On a vraiment besoin d'une oreille attentive" a-t-elle poursuivi.

Même écho du côté de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, qui affiche déjà son envie de collaborer avec le nouveau Premier ministre. "Avec lui, les territoires seront mieux entendus et on en a absolument besoin", a-t-elle affirmé.

Les politiques catalans l'attendent sur les dossiers du département

Pour François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales, cette nomination à Matignon est une aubaine pour les gros dossiers du département. "Je vais me précipiter pour parler du doublement de la nationale entre Ille-sur-Têt et Prades, pour notre aéroport... Il y a beaucoup de choses qui se décident à Paris. C'est une chance historique et il faut la saisir", s'est-il avancé.

À cet égard, Sébastien Cazenove, député LREM des Pyrénées-Orientales est plus nuancé. "On a un ressortissant de notre département qui est aux manettes de la France, donc j'espère que Perpignan et la région auront un œil favorable à Matignon. Mais, quand on est Premier ministre, c'est une vision globale qu'il faut avoir."

Son opposant à Prades n'est pas surpris

Nicolas Berjoean, premier opposant à Jean Castex à la mairie de Prades, lui, n'est pas surpris par cette nomination. "Jean Castex cherchait avant tout un destin national et se servait de Prades comme d'un tremplin. Il savait très bien que les élections municipales seraient cruelles pour la Macronie et que si lui était capable de garder sa place [à Prades, ndlr], cela lui ouvrirait des portes."

Le 15 mars 2020, Jean Castex a remporté la mairie de Prades, pour la troisième fois, avec 75,72 % des suffrages.

