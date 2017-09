Le maire de Reims, Arnaud Robinet, fait le point à mi-mandat sur les chantiers et les projets de la ville

Cela fait trois ans qu'Arnaud Robinet gère la ville de Reims. L'occasion de faire le bilan à mi-mandat sur les projets entrepris et sur les chantiers à venir dans le centre ville mais aussi dans les quartiers et les faubourgs.

Depuis trois ans, Arnaud Robinet se targue d'avoir réussi à respecter le budget consacré à la ville sans avoir augmenté les impôts et les taxes. Chaque année, 12 à 15 millions d'euros sont dépensés pour les travaux de voirie : un tiers de ce budget permet de rénover le centre-ville, deux tiers permet l'amélioration des faubourgs sachant que les quartiers sont également financés par l'ANRU (Agence nationale pour la Rénovation Urbaine).

Mais le projet phare de la mandature d'Arnaud Robinet est celui de Reims Grand Centre. Il s'agit d'ici à 2020 de réaménager les promenades du centre ville en un véritable poumon vert, de rénover le parvis de l'hôtel de ville ou encore celui de la basilique Saint-Remi sans oublier la construction du complexe aqualudique et la salle de spectacle sur le site de l'ancien Sernam. Un projet à près de 80 millions d'euros dont le chantier a commencé il y a une semaine avec les fouilles archéologiques et la dépollution.

Interview du maire de Reims Arnaud Robinet à mi-mandat Copier

Le futur complexe aqualudique de Reims © Radio France - Cabinet Marc Mimram Architecture

Le maire Arnaud Robinet n'en oublie pas pour autant la rénovation des quartiers de Reims : "Les quartiers Croix Rouge, Orgeval et les autres ont toute notre attention, nous avons un plan pluriannuel d'investissement et ce dernier est totalement respecté". C'est pourtant ce que lui reproche l'opposition. Eric Quénard, conseiller municipal d'opposition regrette que le maire de Reims "présente beaucoup de projets sur de belles vidéos mais pour le moment, on ne voit rien sortir de terre et il y a peu de réalisations".

Eric Quénard, conseiller municipal d'opposition Copier

Reims, la ville qui veut rayonner à l’international

Depuis qu'il est maire de Reims, Arnaud Robinet s'attache aussi à ce que sa ville "rayonne" dans la sphère nationale et internationale. Ainsi, Reims accueillera en 2019 la coupe du monde féminine de football et sera également candidate à l'Exposition Universelle de 2025 pour accueillir en son sein un pôle "bioéconomie" autour de l'agriculture du futur.

Enfin, lorsque le projet de complexe aqualudique sera sorti de terre, à l'horizon 2020, Reims peut espérer accueillir certaines délégations sportives (et particulièrement des nageurs) en marge des Jeux Olympiques de 2024.