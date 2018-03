Exaspéré par de fausses rumeurs sur sa vie privée, le maire de Roanne (Loire) Yves Nicolin a publié dimanche dernier un étonnant démenti sur son compte Facebook. Le message a déjà été commenté par plus de cinq cents internautes.

Roanne, France

"Des rumeurs il y en a toujours eu" explique à France Bleu Saint-Etienne Loire le maire de Roanne Yves Nicolin "mais depuis trois semaines elles revenaient fortement alors j'ai démenti sur le seul réseau social que j'utilise à savoir Facebook". Dimanche dernier, le maire a donc publié un long message pour démentir les rumeurs sur sa vie privée.

Dans son message publié dimanche dernier en fin d'après-midi, Yves Nicolin assure qu'il est en bonne santé, qu'il vit toujours avec son épouse Myriam, que ses enfants sont en bonne santé et heureux et qu'il "adore" son métier de maire. Il conclut ainsi " que ceux qui passent leur temps à raconter l’inverse aillent se faire voir et s’occupent de leurs affaires !".

J'allais pas faire une conférence de presse pour ça ! — Yves Nicolas

Avec ce rappel à l'ordre le maire de Roanne espère "que ça va les calmer un petit moment" dit-il en ciblant les mauvaises langues et d'ajouter "j'allais pas faire une conférence de presse pour dire ça n'est-ce pas?". Son épouse l'a-t'elle encouragé à rédiger ce démenti ? "Non je ne lui ai pas dit mais après elle m'a dit que j'avais bien fait !".

Déjà plus de 500 commentaires Facebook

Le moins que l'on puisse dire c'est que le message de Monsieur le Maire fait réagir. Ce lundi déjà plus de 400 internautes ont "liké" le message et plus de 500 l'ont commenté enthousiastes.

À ce jour, tous les commentaires postés sont positifs et élogieux. Yves Nicolin, joint par France Bleu Saint-Etienne Loire assure ne pas avoir de modérateur pour son compte Facebook "il n'y aucune modération, je vais lire tous ces commentaires ce soir dans mon lit" conclut le maire qui fête ce lundi 5 mars ses 55 ans. Un calendrier qui n'a pas échappé aux internautes qui ont été des dizaines à souhaiter un bon anniversaire à Yves Nicolin sur sa page Facebook.