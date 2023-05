Le maire de Rouen apporte son soutien à aux enseignants et à la mairie de Val-de-Reuil, visés par des menaces

"Je voudrais apporter tout mon soutien à Marc-Antoine Jamet", réagit ce matin Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole, alors que le maire de Val-de-Reuil est la cible de menaces sur les réseaux sociaux suite à un litige avec une mère d'élève de l'école Pivollet. "Ce n'est pas juste des insultes, c'est des menaces de mort. Et voilà, je ne veux pas faire pleurer. Mais, il faut quand même réaliser que Marc-Antoine est maire d'une ville qui n'est pas facile, qui a plein de qualités, plein d'atouts. Il se bat tous les jours pour notamment la mixité sociale. L'accuser de racisme, c'est vraiment très mal connaître ce que lui, son équipe et les services municipaux font. Les insultes sont de plus en plus fréquentes. Il y a un manque de respect."

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, "on ne sanctionne pas assez [les auteurs de menaces], on ne protège pas assez, puis on n'explique pas assez ce qu'est le rôle d'un élu. Je crois qu'il y a une forme de tabou, on peut le dire comme ça. Souvent, on pense que les élus, c'est "tous pourris, ils servent à rien, responsables de tout. J'invite chacun à mesurer la chance qu'on a d'être en démocratie, d'avoir une démocratie représentative, d'avoir des gens qui s'engagent pour les autres, quelles que soient leurs convictions. Mais s'engager pour les autres, c'est respectable et ça doit être respecté."

Concernant l'Armada, qui débute le 8 juin prochain, alors qu'il y a déjà des difficultés de circulation dans la métropole.

"Ça serait vraiment malhonnête de vous dire qu'on va vers une solution miracle, surtout quand on accueille des millions de personnes. Je peux vous dire que tous les Rouennais le savent bien. On met en place une offre bien plus forte sur notamment les transports en commun. Alors, il va y avoir beaucoup plus de bus, plus de TEOR, plus de tramways. On va avoir des horaires étendus : jusqu'à 2 h du matin quand même, et puis des offres de transport supplémentaires avec des tickets spécifiques [onze jours : 15 euros, trois jours : 7 euros 50]."

Des parkings-relais supplémentaires vont être mis en place, du côté de Mont-Saint-Aignan, sur la fac de lettres avec un parking, 1 000 places par exemple supplémentaires pour éviter la congestion.

Nicolas Mayer-Rossignol ne le cache pas : il "va y avoir plus de bouchons pour tout le monde, la voiture tout seul c'est à éviter et franchement, on fait le maximum. Tout le monde joue le jeu, les commerçants, les associations, les villes autour. C'est toute l'agglomération, qui va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Moi, je suis sûr que ça va être une grande fête quand même."

Ce plan de transports qui sera débattu ce lundi soir en conseil métropolitain représente 1 650 000 euros de dépenses supplémentaires, de quoi assurer "les fréquences supplémentaires, des horaires jusqu'à 2h du matin. Il y a bien sûr du personnel supplémentaire, ne serait-ce que des chauffeurs, des conducteurs, mais aussi du personnel pour vendre les tickets." Il y aura aussi environ 500, 600 000 euros de recettes nettes", prévoit le maire de Rouen.

