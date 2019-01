Le maire de Saint-Aubin Stéphane Delpeyrat démissionne (Landes)

Saint-Aubin, France

Il n'y aura pas de quatrième mandat. Stéphane Delpeyrat, maire de la commune landaise de Saint-Aubin, passe la main et l'a officiellement annoncé ce vendredi 13 janvier devant ses administrés pendant la cérémonie des vœux. "Il y a dix-huit ans de cela, je prenais ma voiture pour venir ici vous voir et prendre mes fonctions depuis Malbat. Cette année j'ai pris ma voiture depuis Malbat pour vous dire que l'aventure se termine", a-t-il déclaré.

En dix huit ans, on vit des choses fortes ensemble." Stéphane Delpeyrat

L'élu, siégant aussi au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sous les couleurs hamonistes de Génération-s, évoque des raisons professionnelles pour expliquer sa démission, un an avant les élections municipales. "J'avais décidé de ne pas me représenter en 2020, parce que maintenant j'ai ma vie professionnelle à Bordeaux donc c'est un peu difficile de concilier tout ça." Du côté des Saint-Aubinois, la décision et le timing surprend un peu. Nadine et Evelyne se disent "stupéfaites" et "ne s'attendaient pas à cela". Mickaël, lui, salue l'engagement du maire, qui, selon lui, a fait beaucoup pour les associations.

Un adjoint candidat

Stéphane Delpeyrat qui a forcément un pincement au cœur en annonçant officiellement la nouvelle. "C'est difficile parce que c'est un mandat très attachant, s'émeut Stéphane Delpeyrat. En dix-huit ans, il y a beaucoup d'amitiés qui se nouent, on est là dans les bons moments, les moments difficiles, on vit des choses fortes ensemble". L'ancien socialiste reste élu au conseil municipal, au moins jusqu'à l'année prochaine. L'idée étant que l'adjoint Jean-Louis Saubusse, actuellement seul candidat à la mairie de Saint-Aubin, puisse prendre ses marques avant les élections municipales.

La quinzaine d'élus du conseil municipal désigneront leur nouveau maire au mois de février.