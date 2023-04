Le maire de Saint-Berthevin nommé délégué départemental du parti Horizons en Mayenne

Le parti d'Édouard Philippe, Horizons, continue de se structurer en Mayenne. Le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde, vient d'être nommé délégué départemental . L'élu est adhérent du parti depuis sa création en novembre 2021. Jusque-là, des comités locaux avaient été créés en Mayenne pour soutenir Horizons : le maire de Méral, Richard Chamaret, était par exemple délégué local du comité du Pays de Craon.

"Plus de 20.000 adhérents" en France

Horizons revendique "plus de 20.000 adhérents" en France, avec "plus de 800 comités municipaux, une quarantaine de parlementaires et près de 450 maires", peut-on lire dans un communiqué.

Les Mayennais qui veulent rejoindre le parti peuvent écrire à mayenne@departement-horizons.fr ou peuvent adhérer en ligne sur le site d'Horizons.