Le maire de Saint-Étienne demande aux gilets jaunes de ne pas manifester dans sa ville samedi

Saint-Étienne, France

Saint-Étienne avait été particulièrement touchée le weekend dernier par une vague de violence et de pillage de commerces. Le maire annoncera jeudi soir les mesures que compte prendre la ville en soutient aux commerçants touchés par ces débordements.

"Je leur demande de ne pas manifester samedi, le message des gilets jaunes devient inaudible parce que les manifs sont maintenant un support pour les pilleurs et les casseurs" — Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne

Il participe également au débat organisé entre 18h30 et 19h30 sur France Bleu en collaboration avec La Tribune-Le Progrès et France 3 Loire. Autour de la table notamment : Gaël Perdriau, Valéria Faure Muntian, Régis Juniaco, mais aussi des chercheurs et bien évidemment des représentants des gilets jaunes. Vous pouvez poser vos questions au 04 77 10 00 10.