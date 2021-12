Gaël Perdriau, le maire Les Républicains de Saint-Étienne, dans la Loire, n'est plus vice-président du parti ce mardi matin. Il a été écarté de cette fonction, tout comme le député Guillaume Peltier, pour avoir critiqué Éric Ciotti et ne pas avoir participé à la primaire des Républicains.

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau n'est plus vice-président des Républicains

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, a été démis de ses fonctions de vice-président des Républicains. Cette décision a été annoncé ce mardi matin lors du comité stratégique du parti par son président Christian Jacob. Il a aussi annoncé que le député du Loir-et-Cher Guillaume Peltier était lui aussi démis de ses fonctions de vice-président, selon nos confrères l'AFP.

Pas de vote de Gaël Perdriau lors de la primaire

Les deux désormais ex-vice-présidents ont été écartés, mais pas pour les mêmes raisons. Guillaume Peltier a été démis de ses fonctions de vice-président pour avoir prononcé des propos favorables vis-à-vis de l'extrême droite et d'Éric Zemmour. Dans le cas le Gaël Perdriau, les responsables des Républicains n'ont, semble-t-il, pas vraiment apprécié ces prises de position concernant la primaire des Républicains et notamment Éric Ciotti, finaliste de cette primaire avec Valérie Pécresse. Il avait dénoncé "la dérive idéologique" de son parti et déclaré qu'il lui était "malheureusement impossible d'apporter son soutien à Valérie Pécresse, afin d'empêcher Eric Ciotti de faire triompher son programme néfaste pour la France."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nouveau post Facebook après la désignation de Valérie Pécresse

Deux jour après ce premier post sur Facebook, le maire de Saint-Étienne avait enfoncé le clou avec une nouvelle publication. Selon lui, la désignation de Valérie Pécresse pour représenter Les Républicains à l'élection présidentielle "a permis d'éviter le pire" , à savoir "une candidature d'Eric Ciotti représentant de cette droite identitaire repliée sur elle-même".

"Je le répète depuis longtemps", écrit Gaël Perdriau, "notre souci premier ne doit pas être simplement l'union de notre famille politique mais le rassemblement de tous les Français dans une société fragmentée par la vision néolibérale qui fracture la France depuis 2007." Le maire évoque aussi la nécessité pour la candidate de "rencontrer la Nation" et de la "réconcilier en refusant tout risque de repli identitaire." Avant de conclure : "les représentants de cette droite humaniste, libérale et sociale, fidèle à l'héritage institutionnel du Général de Gaulle, attendent de Valérie Pécresse des signaux forts permettant de traduire les aspirations ci-dessus évoquées, pour pouvoir la soutenir en refusant le néolibéralisme destructeur de notre société, porté par Emmanuel Macron, et le message identitaire défendu par les candidats extrémistes."