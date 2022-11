"Le maire de Saint-Etienne ne sort plus de son bureau", Isabelle Dumestre élue de l'opposition

Le conseil municipal de Saint-Étienne s'est tenu ce lundi 28 novembre, dans une ambiance très tendue, avec notamment 200 Stéphanois réunis sur les marches de l'hôtel de ville pour réclamer la démission de leur maire. Isabelle Dumestre, Présidente du groupe d'opposition "Saint-Étienne demain", réagit.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Gaël Perdriau est resté droit dans ses bottes pendant ce conseil municipal. Il a balayé toutes les critiques et a même été offensif, expliquant être lui-même une victime. Est ce que vous vous attendiez à cette posture de sa part ?

Isabelle Dumestre : On a retrouvé le Gaël Perdriau qu'on connaissait avant le précédent conseil municipal, donc on n'est pas complètement surpris de cette attitude. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir à quel point il est désormais hors sol. Ça fait désormais trois mois qu'il est enfermé dans son bureau, qu'il ne sort plus de la mairie, qu'il ne va plus au contact des Stéphanois. Il s'est créé une bulle dans laquelle c'est lui la victime, la victime d'un complot qui serait orchestré notamment par Gilles Artigues. Il renverse complètement la charge.

Concernant l'article de Médiapart qui est toujours interdit à ce jour, Gaël Perdriau explique que les enregistrements sont illicites et qu'on comprendra tout quand la justice sera passée. Finalement, est-ce que c'est n'est pas vrai ? Est-ce que vous ne le condamnez pas un peu trop vite ?

Nous, on ne condamne pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas par exemple, si c'est lui qui a commandité le chantage dont a été victime Gilles Artigues. On ne sait pas s'il y a effectivement un détournement des deux de subventions de 20 000 € sur lesquels il y a d'ailleurs une action en justice qui est lancée, y compris par la ville de Saint-Etienne. Tout ça, on ne sait pas. Par contre ce qu'on sait, c'est ce que nous avons entendu de sa voix et qu'il ne conteste pas : les propos qui ont été tenus par lui-même et par son directeur de cabinet en sa présence dans le bureau du maire et qui sont des propos absolument odieux. Ce qu'on met en cause aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité pénale de Monsieur Perdriau, c'est sa responsabilité politique et son autorité morale.

Ces propos suffiraient à ce qu'il démissionne ?

Tout à fait. On ne peut pas demander aux gens de se conformer aux valeurs de la République. On ne peut pas lutter contre l'homophobie ou contre le harcèlement scolaire quand on menace un premier adjoint d'aller révéler sa vie privée aux enfants de son école pour que ses propres enfants ne s'en remettent pas. Ce sont des choses qu'un élu ne peut pas faire, y compris dans l'exercice de ses fonctions.

Gaël Perdirau balaye complètement l'idée de démissionner, même si un jour il devait être mis en examen.

Oui, alors que c'est quelque chose qu'il préconisait pour d'autres, notamment pour François Fillon, parce qu'effectivement il avait conscience, quand ça ne le concernait pas, que pour pouvoir exercer sereinement un mandat, il faut pouvoir être soi-même exemplaire. Aujourd'hui, bien sûr qu'il n'est pas exemplaire, ce qu'on sait aujourd'hui lui enlève toute son autorité et toute sa capacité à donner les leçons qu'il a distribué copieusement hier soir.

Lors de ce conseil il n'a pas semblé affaibli et il a été soutenu par sa majorité. C'est un soutien profond ou de façade ?

Je pense que pour un certain nombre d'élus de la majorité, le soutien est totalement sincère. En même temps, pour beaucoup d'entre eux, sans Gaël Perdriau, ils n'ont pas de perspective politique. Il est la clé de voûte de l'édifice, si lui s'écroule, toute la majorité s'écroule. Ils en ont conscience.

Ils sont là peut-être pour la ville, parce que certains pensent que ce qu'ils font pour la ville est indispensable et qu'ils sont irremplaçables, je veux bien leur accorder ce crédit. En revanche, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font aujourd'hui à la ville et à la politique en général.

L'opposition dont vous faites partie avait demandé la mise en place d'une mission d'évaluation du fonctionnement du cabinet du maire. Elle ne verra pas le jour, parce que seuls les élus de gauche ont voté pour. Elle aurait apporté quoi cette mission d'évaluation ?

Pour la première fois quand même, on a vu une première faille : un certain nombre d'élus de la majorité qui se sont abstenus.

Elle aurait permis d'avoir un certain nombre de réponses sur comment fonctionne le cabinet, qui est censé être au service du maire et des élus de la majorité. Et aujourd'hui, on se demande si le cabinet du maire est au service du maire et de son ambition politique personnelle ou au service de la ville de Saint-Etienne. Ils sont quand même rémunérés par l'argent public.

La ville fonctionne-t-elle correctement aujourd'hui ?

On ne peut pas dire que la ville fonctionne correctement. Déjà, pour moi, ça pose un véritable problème démocratique que le maire, le premier élu de la ville, se refuse à aller à la rencontre de ses concitoyens, de ses administrés, pendant plusieurs mois consécutifs. Donc, effectivement, il y a déjà un dysfonctionnement majeur. Après, sur le terrain, nous nous sommes présents aux côtés des adjoints, mais on sait qu'il y a un certain nombre de dossiers qui n'avancent pas et qu'il y a un véritable mal-être dans les services.

Et puis aujourd'hui, il y a un certain nombre de doutes sur ce qui est fait de l'argent public à Saint-Etienne. Ça risque de s'aggraver et ce ne sont pas les seules répercussions puisqu'un certain nombre d'entreprises, par exemple, refusent de postuler aux appels d'offres à Saint-Etienne. Donc il y aura des conséquences à long terme.