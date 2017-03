Ille-et-Vilaine - le maire de Saint-Guinoux va parrainer François Fillon... et ce n'est pas lui qui a choisi

Ce n'est pas lui qui a choisi, c'est son conseil municipal. Pascal Simon a soumis son parrainage pour la présidentielle au vote des élus. Le dépouillement s'est déroulé ce samedi 11 mars. Une décision originale pour cette ville de 1 500 habitants avec à sa tête une équipe municipale sans étiquette.

Sur les quinze élus, douze ont glissé un bulletin de vote. Problème : après dépouillement, il y a égalité entre François Fillon et Jean Lassalle, quatre voix chacun. "Là on est bien embêté", commence par dire un élu municipal en rigolant. Place alors au tirage au sort, par la main innocente d'Anne-Marie Beaufeu, la doyenne du conseil. C'est un bulletin "François Fillon" qu'elle sort de l'urne.

Le maire, Pascal Simon, se tient lui en retrait. Il a renoncé à son "pouvoir" de parrainage, c'est au conseil de choisir : "pour moi, les conseillers municipaux s'engagent tout autant que le maire et ont autant que moi le droit de donner leur avis". Peu importe qui sort du chapeau - de l'urne en l’occurrence - l'important est de faire vivre la démocratie municipale. Surtout que le choix n'est pas évident : l'équipe à la tête de cette commune de 1 500 habitants est sans étiquette politique.

En 2012, Saint-Guinoux n'avait parrainé personne.

Les élus ont d'abord voté pour ou contre le fait même de parrainer. Et à une très grande majorité (seules 3 élus s'y étaient opposés), ils ont voulu désigner un candidat. Ce qui est désormais fait. Il y a cinq ans, Saint-Guinoux n'avait parrainé personne. Cette fois, le vote en a décidé autrement et cela rend très fier Gilles Guyon, conseiller municipal : " à l'époque, ce n'était pas dans l'air du temps, explique cet élu depuis 2008, mais là on en avait envie et je pense qu'on a fait les choses bien, on voit la démocratie à l'oeuvre à Saint-Guinoux".

Le vote n'a pas suffi, il a fallu départager François Fillon et Jean Lassalle (quatre voix chacun) par tirage au sort. © Radio France - Théo Hetsch

Et c'est une exception : au dernier recensement, sur les 36 000 communes de France, seules 9 000 ont parrainé un candidat. Le maire, Pascal Simon, espère être suivi par d'autres : "cette décision est aussi valeur d'exemple, l'abstention est le pire des maux et les élus doivent montrer la voie, il est extrêmement important de voter et de s'exprimer".

Les élus ont jusqu'au 17 mars à 18 heures pour envoyer leurs parrainages.