Le maire de Saint-Raphaël part en croisade contre la bureaucratie

La dictature bureaucratique, c'est le titre du livre du maire de Saint-Raphaël Frédéric Masquelier qui sort aux éditions Hermann. Ce titre choc est assumé par l'élu : "Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Bureaucratie, c'est le pouvoir des bureaux, mais les bureaux n'ont aucune légitimité pour prendre des décisions dans nos vies quotidiennes". Frédéric Masquelier s'interroge : "Comment se fait-il que pour de nombreux projets publics, vous allez avoir un agent en préfecture qui va avoir plus du pouvoir : celui de dire non selon des critères qui sont souvent flous, en primant même sur l'avis de ceux qui ont été élus, comme un maire ? "

Pour Frédéric Masquelier, "il faut un état de droit évidemment et vous avez des textes. Mais la bureaucratie, c'est quand le système fonctionne avec une logique propre, verticale, cloisonnée. On perd du temps, de l'argent, on décourage, et ce sont souvent les plus pauvres, ceux qui ont le moins de moyens, qui sont les premières victimes".