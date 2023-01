Le maire de Sassenage Christian Coigné va quitter ses fonctions d'ici l'été

C'est une annonce pour le moins inattendue qu'a fait le maire de Sassenage lors de ses vœux à la population vendredi soir. Christian Coigné, maire depuis 2001, et auparavant conseiller municipal depuis 1983, quittera ses fonctions d'ici l'été. Un départ anticipé qu'il explique par une fatigue, une lassitude face aux contraintes que connaissent les municipalités aujourd'hui.

"J'ai vu l'évolution des lois, des textes, des projets qui sont compliqués à mener. Les relations avec l'intercommunalité de Grenoble, avec la métropole, deviennent compliquées également. On n'a plus la main sur rien, les administrés se tournent vers le maire parce que c'est la proximité sauf que l'on a plus la main sur aucune décision. Sur toutes les questions que l'on pose à l'État, et notamment sur l'aménagement urbain, on n'a pas de réponse. Et puis les gens maintenant attendent tout de la ville, de la mairie, sans s'intégrer ou participer à la vie communale. Je ne me plaint pas parce que j'ai été très heureux d'être maire de Sassenage, mais là aujourd'hui j'arrive au bout, ça me fatigue."

Une condamnation pour prise illégale d'intérêt en 2022

Ces dernières années, Christian Coigné était aux prises avec la justice, visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt. En cause : un logement d'urgence communal, attribué mais surtout renouvelé à sa fille, alors en instance de divorce. Pour cela, il avait été condamné en première instance en 2021, puis en appel en novembre dernier, il s'est depuis pourvu en cassation. Mais pour Christian Coigné, son départ n'a rien à voir avec cette affaire, au contraire.

"Effectivement on aurait pu comprendre que ça use. Tant qu'on m'attaque sur les dossiers, sur la fonction de maire, pas de soucis. Par contre quand on attaque la personne et la famille, c'est insupportable ! Mais bon je suis armé pour ça, au contraire ça m'a stimulé parce que s'il n'y avait pas eu cette affaire je ne me serais pas représenté en 2020, je me suis représenté pour aller au bout de cette affaire. Tous ces problèmes-là c'est une incompréhension, mais encore une fois, ce n'est pas le souci. Et puis je me semble déconnecté par rapport à la population. Il faut quelqu'un de plus jeune, une équipe plus jeune. Et puis maintenant j'ai une équipe qui tourne, qui est soudée, qui est formée, je sais que derrière la relève poursuivera dans la continuité de ce que l'on a fait pendant des années. Aujourd'hui je me sens un peu plus libre."