L'avenir de la France est dans les zones rurales estime le maire de Sauveterre de Guyenne

Le mouvement de la ruralité, le nouveau nom du parti Chasse Pêche Nature et Traditions, est lancé à 5 mois des élections municipales.Un maire girondin a décidé de rejoindre le mouvement, c'est l'élu Les Républicains de Sauveterre de Guyenne, Yves d'Amécourt, il s'en est expliqué ce lundi matin

Sauveterre-de-Guyenne, France

Le maire les Républicains de Sauveterre de Guyenne a décidé de rejoindre le "mouvement de la ruralité ", c'est le nouveau nom du parti Chasse Pêche Nature et Traditions. Yves d'Amécourt a toujours soutenu ce mouvement, il espère que les valeurs du monde rural vont de nouveau inspirer la politique nationale. Et l'élu de préciser que 40% des français habitent dans le monde rural, et pourtant ils se sentent les oubliés de la république. Face à cette métropolisation de la France, Yves d'Amécourt, invité de la matinale de France Bleu Gironde, a souligné que l'avenir de la France est dans les zones rurales. L'homme est un animal rural par nature, a t-il dit.