Le maire de Sauvian apprend par courrier qu'il va léguer sa fortune à la commune

Le maire de Sauvian 5 000 hbts, dans le biterrois va t-il léguer sa fortune personnelle à la commune à sa mort ? C'est ce qu'il affirme dans un courrier que plusieurs de ses administrés ont reçu ses derniers jours.

Sauf que cette lettre est évidemment un faux. Bernard Auriol n'a jamais pris une telle décision "on me fait dire que je léguerai mes biens à la commune ? Si c'était le cas, je n'en aurait parlé qu'à ma compagne et son notaire."

J'ai été élu avec 82 % des voix, alors peut-être que dans les 18 % il y a des envieux

Un courrier qui ne perturbe pas plus que ça Bernard Auriol qui n'a pas à savoir d'où il pouvait venir "Si c'était avant les élections, on aurait pu dire que je cherche à acheter les électeurs, mais là les élections sont passées, alors je ne sais pas. Je suis élu au premier tour depuis 20 ans, aux dernières élections, j'ai été élu avec 82 % des voix, alors peut-être que dans les 18 % il y a des envieux"

A 65 ans, Bernard Auriol ancien kiné n'a pas d'enfants et reconnaît être à l'aise financièrement. Mais il prend cette histoire avec beaucoup de détachement "je suis serein, je me régale dans ma fonction et toute cette agitation est inutile. ceux qui ont fait ça préparent ma réélection en 2026 parce que si je suis en bonne santé, je serai de nouveau candidat !"