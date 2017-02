Le maire de St-Avold visé par une plainte pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics

Une association d'habitants de St-Avold vient de déposer plainte contre le maire de la commune, André Wojciechowski, pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, concernant notamment des ventes et cessions de terrains municipaux.

Une plainte qui ne passe pas inaperçue à 3 mois des élections législatives à St Avold... Le maire André Wojciechowski, pressenti comme candidat LR dans la circonscription de Boulay-St Avold est visé par une plainte pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Cette plainte, déposée la semaine dernière, est depuis ce lundi entre les mains du procureur de la République de Sarreguemines par des habitants de la commune, constitués en association (l'association des contribuables du pays naborien). Ces faits sont "sérieux", explique le vice-président de l'association, Richard Bouziges, qui dénonce un manque à gagner "de plusieurs centaines de milliers d'euros" pour la commune.

Qu'est-ce qui est reproché au maire de St-Avold?

Il est reproché à André Wojciechowski d'avoir vendu 4 ou 5 terrains municipaux à des prix inférieurs à ceux du marché. Par exemple, un bâtiment estimé 240.000 euros vendu moitié moins cher. La mairie a aussi mandaté pour des achats ou ventes de terrains plusieurs agences immobilières sans mise en concurrence, comme l'exige pourtant le code des marchés publics. Ces agences ont empoché des commissions, versées par la municipalité. Le tribunal administratif de Strasbourg a déjà annulé ces délibérations en 2015. C'est aussi la mairie qui a avancé les frais du procès d'André Wojciechowski poursuivi et condamné pour discrimination syndicale en 2014. Or ces faits sont à détacher de sa fonction de maire, précise l'avocat de l'association, Me Repolt, venu de Paris. Les plaignants s'étonnent également que le maire de St Avold, en outre président de la communauté d'agglomération et conseiller départemental, fasse supporter uniquement par la mairie le financement de ses chauffeurs et voitures de fonctions. André Wojciechowski n'a pas le permis.

La justice a maintenant 3 mois pour éventuellement ouvrir une enquête préliminaire. Le maire de St-Avold n'a pas souhaité réagir à cette plainte.