Le maire de Strasbourg prend un arrêté anti-mendicité

Strasbourg, France

Le maire socialiste de Strasbourg Roland Ries a signé jeudi 25 avril un arrêté anti-mendicité dans plusieurs secteurs du centre-ville. Il concerne la place du Marché-Neuf, la place du Temple-Neuf et la rue des Grandes-Arcades. L’arrêté est valable du lundi au dimanche de 10h à 20h jusqu’au 30 septembre et du 23 novembre au 31 décembre de 10h à 20h.

Les riverains de la place du Marché-Neuf, dans le quartier de la cathédrale, sont mobilisés depuis plusieurs semaines contre les rassemblements de marginaux jour et nuit sous leurs fenêtres. Des marginaux qui se chargent aussi de contrôler le stationnement sur la place et découragent les touristes.

Des débats au sein même de la majorité municipale

"Autant la mendicité est aussi vieille que le l'humanité, ça ne me pose aucun problème, mais quand on est dans la menace voire parfois les voies de fait, c'est autre chose, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cet arrêté", explique le maire de Strasbourg.

Cet arrêté fait débat, au sein même de la majorité municipale. Le conseiller Syamak Agha Babaei incite même à attaquer le texte devant le tribunal administratif.

"Je l'assume", répond Roland Ries "parce que c'est limité et réversible". Un bilan sera tiré avant l'été sur l'efficacité ou non de cet arrêté anti-mendicité. "Si on constate un effet plumeau, on ne fait que déplacer le phénomène ailleurs, ce ne sera pas la peine de maintenir, mais voyons ce que ça donne d'abord".