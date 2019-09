Le maire de Thionville Pierre Cuny déclare sa candidature aux élections municipales

Thionville, France

Il souhaite poursuivre son travail. Et c'est dans une présentation sobre que Pierre Cuny déclare sa candidature à sa propre succession pour les prochaines élections municipales en mars prochain. Dans une vidéo sans aucun logo politique, puisque l'édile ne souhaite "aucune investiture", il annonce son choix, une première pour lui en tant que tête de liste. "J'ai un parti, c'est Thionville", confie-t-il. Sa liste renouvelée à 40% par rapport à celle en place actuellement contient plus de deux tiers de personnes issues de la société civile. Parmi ceux qui devraient y figurer, on trouve Anita Fatis, nageuse handisport thionvilloise, Véronique Schmit, actuelle adjointe déléguée aux sports ou encore Thierry Guezzi, commerçant à Metz-Muse. La liste regroupe des membres d'En Marche, des Radicaux, du MODem et des Républicains.

Changer Thionville

Pierre Cuny entend poursuivre les grands chantiers qui lui tiennent à cœur, notamment dans le centre-ville thionvillois. Avec entre autres, cette passerelle pour relier la gare à la rive gauche de la Moselle. Mais aussi l'extension du plan vélo qui prévoit à terme 8 pistes cyclables pour un investissement de 100 000 euros tous les ans. Le candidat compte également replanter de nombreux arbres et végétaux à Thionville, notamment au niveau de la Place Turenne, "le centre du centre-ville selon moi", confie Pierre Cuny. Ce dernier, pour motiver son projet, met en avant le fait qu'il aurait accompli 115 des 136 propositions présentées par Anne Grommerch il y a 5 ans.

Celui qui s'exprime désormais en tant que candidat place également dans son programme les transports. Autour du cinéma Kinépolis, un grand parking relais devrait voir le jour fin 2020-début 2021 pour accueillir des lignes en direction du Luxembourg. Avant un parking de covoiturages de 850 places. Pierre Cuny compte enfin mettre en place les lignes de bus à haute fréquence, "le Mettis de Thionville".

Pierre Cuny sera notre invité sur France Bleu Lorraine ce mercredi à 7h45.