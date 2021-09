"Le maire de Toulouse s'approprie les mots de l'écologie, il faut des actes", plaide Antoine Maurice

Une ville plus tranquille avec plus de policiers municipaux et plus accessible en favorisant la pratique du vélo, Jean-Luc Moudenc a présenté ce qui constituera ses priorités dans les prochains mois. Son rival lors des municipales 2020, aujourd'hui leader de l'opposition au conseil municipal, l'écologiste Antoine Maurice était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce jeudi 16 septembre.

Antoine Maurice estime que Jean-Luc Moudenc "n'avait pas de projet pour les Toulousains, il essaie péniblement aujourd'hui de reprendre quelques-unes de nos idées". Mais le conseiller municipal s'interroge sur les moyens mis par exemple sur le vélo, 80 millions d'euros à l'échelle de la métropole, "il faudrait 300 millions d'euros par an sur tout le mandat". Il rappelle que l'annulation du PLUIH, le plan local d'urbanisme cette année est un élément de blocage important des initiatives politiques en matière de grands projets.

L'écologie est une attente de la population, et les politiques essaient de s'en approprier les mots. Mais plus que les mots, il faut agir.

L'ancien candidat aux régionales, soutien d'Eric Piolle "l'exemple de l'exercice du pouvoir réussi à Grenoble", est aussi revenu sur la primaire à Europe Ecologie les Verts (EELV). Plus de 120.000 électeurs inscrits départagent à partir de jeudi matin cinq candidats au premier tour de la primaire écologiste.