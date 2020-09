Une soixantaine d'élus dont Emmanuel Denis (EELV) le maire de Tours mais aussi les maires de Bordeaux, Lyon, Marseille, et Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou Eric Piolle signent ce dimanche 13 septembre une tribune dans le JDD pour demander au gouvernement un moratoire sur le déploiement de la 5G.

Le maire de Tours Emmanuel Denis et une soixantaine d'élus demandent un moratoire sur la 5G

Ils sont une soixantaine d'élus, de la Gauche notamment, dont tous les nouveaux maires Europe Ecologie les Verts, à signer une Tribune ce dimanche 13 septembre dans le Journal du Dimanche pour réclamer un moratoire immédiat sur le déploiement de la 5G et l'organisation d'un débat dans tout le pays jusqu'à l'été prochain.

Ils s'inquiètent de l'impact environnemental que pourrait avoir cette nouvelle technologie et proposent d'en rester à la 4G, de mieux l'installer partout sur le territoire et de développer la fibre qui manque dans les zones rurales.

"On ne peut pas continuer à développer ce type de technologie qui finalement sera néfaste." - Emmanuel Denis, maire EELV de Tours

Emmanuel Denis demande un moratoire sur le déploiement de la 5G Copier

Le nouveau maire de Tours, Emmanuel Denis, en appelle à la vigilance citoyenne. "Il est important, quand on fait de la politique, de dire la vérité. La vérité aujourd'hui c'est qu'on ne peut pas continuer à développer ce type de technologie qui finalement sera néfaste et en tous cas il faut avoir le débat public !" explique Emmanuel Denis.

"Les choses ne sont pas aussi simple qu'on voudrait nous le faire croire." - Emmanuel Denis, maire EELV de Tours

"Nous ne sommes pas sûrs d'avoir la vérité sur ce sujet mais dans ce cas là, il faut qu'on nous démontre l'inverse. Un vrai débat public doit être organisé sur l'ensemble du territoire et c'est à l'issu de ce débat et de cette discussion que l'on pourra répondre ou pas à cette question là. Dans tous les cas nous sommes dans notre rôle d'élu d'alerter et d'essayer d'organiser ce débat", explique le maire de Tours avant de conclure, "les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait nous le faire croire."