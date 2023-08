Le maire de Tours Emmanuel Denis se rendra aux Journées d'été des écologistes cette semaine

Emmanuel Denis et sa future nouvelle première adjointe, Alice Wanneroy, le 24 janvier 2022

Emmanuel Denis, maire de Tours, sera présent aux Journées d'été des écologistes qui se déroulent les 24, 25 et 26 août prochain au Havre (Seine-Maritime). Un déplacement malgré la polémique qui enfle ces derniers jours sur la présence du rappeur Médine, accusé par certains élus et responsables politiques d'antisémitisme suite à un tweet.

"J'irai écouter les arguments du rappeur et puis je me ferai ma propre opinion" assure l'élu. Il ajoute que ces Journées d'été seront "l'occasion de rappeler nos valeurs républicaines, nos valeurs antiracistes et la lutte très forte des écologistes sur les questions d'antisémitisme".

Ces dernières heures, plusieurs élus écologistes comme Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, ou Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, ont annulé leurs déplacements dans la cité portuaire.