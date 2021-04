Le maire de Tours, Emmanuel Denis, signataire d'une tribune en faveur des "emplois verts"

Concilier lutte contre le réchauffement climatique et lutte contre le chômage, grâce aux "emplois verts". C'est ce que demande le maire de Tours dans une tribune publiée ce matin dans le Journal du Dimanche. Emmanuel Denis co-signe cette tribune avec huit autres maires écologistes et socialistes de grandes villes, comme Martine Aubry à Lille, Anne Hidalgo à Paris ou Léonore Moncond'huy à Poitiers.

"Inventer une écologie sociale"

Leur idée ? Créer et garantir des emplois liés au climat pour les personnes au chômage. "Le climat a besoin de bras pour accélérer la décarbonation de notre économie et des millions de Françaises et de Français veulent un travail", écrivent les signataires. "Il est aujourd'hui absurde que des gens soient indemnisés à être malheureux chez eux alors qu'ils pourraient contribuer au bien commun."

Ces "emplois verts" ne seraient pas plus coûteux que les dispositifs actuels et pourraient "satisfaire de très nombreux besoins individuels et sociaux dans des secteurs variés comme le bâtiment, l'agroécologie ou encore l'économie circulaire", estiment-ils. Et de conclure : "Ils est urgent d'inventer une écologie sociale qui réponde aux besoins concrets des Français et des territoires".