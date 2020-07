Le maire de Tours fait venir mardi Anne Hidalgo et les maires écologistes pour un grand séminaire de travail

Emmanuel Denis, le maire de Tours, accueillera ce mardi les maires PS ou EELV des grandes villes françaises, dont la maire de Paris Anne Hidalgo. Le but est de créer un réseau des villes humanistes pour faire avancer des projets et aussi penser à plus long terme.

Après la vague verte enregistrée lors du deuxième tour des élections municipales le 28 juin dernier, le maire de Tours veut, avec ses alliés, transformer l'essai et accélérer la transition écologique. Emmanuel Denis s'est donc proposé d'accueillir à Tours la première étape de la construction d'un réseau des villes sociales et écologistes ou "villes humanistes". Et déjà beaucoup d'élus de grandes villes ont accepté l'invitation :

La maire de Paris Anne Hidalgo

Le maire de Grenoble Eric Piolle

La maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy

Le maire de Montpellier Michel Delafosse

Ces élus (il y aura aussi la maire de Rennes, Nathalie Appéré, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard...) arriveront en fin de matinée pour participer à un déjeuner de travail sur la relocalisation alimentaire, la transition énergétique, les transports doux.... Ils repartiront dans l'après-midi. Le but, sur la base de la synthèse de la Convention Citoyenne pour le Climat, est de créer une synergie pour apprendre des uns et des autres afin de faire avancer concrètement des projets. Pour le maire de Tours Emmanuel Denis, "l'intérêt c'est de créer des synergies sur les sujets. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Certaines ont pris de l'avance. A Grenoble, il y a de très nombreuses lignes de Tram. Nous, on est moins en avance sur ces sujets là".

A Rennes ou Nantes, ils sont très en avance sur les pistes cyclables - Emmanuel Denis, le maire de Tours.

Le maire de Tours souhaite à l'issue de cette première, trouver des solutions techniques et concrètes à ces problématiques, car "on est plus fort à plusieurs". "C'est donc une fierté pour la ville de Tours d'accueillir cette première étape". Ce réseau s'inscrit aussi dans une démarche de structuration politique initiée par le maire de Grenoble, candidat potentiel à la présidentiel mais concurrencé par Yannick Jadot.

Par ailleurs, le maire de Tours pourrait aussi réinviter ces élus à l'occasion du centenaire du Congrès de Tours en décembre prochain. Un congrès qui avait vu la scission de la SFIO, donnant naissance au PCF.