Le maire de Tulle, Bernard Combes, claque la porte du Parti socialiste

C'est par un communiqué qu'il a choisi de faire son annonce. Le maire de Tulle, Bernard Combes, annonce qu'il quitte le Parti socialiste auquel il adhérait depuis 22 ans. Très proche de François Hollande et pilier du PS en Corrèze, Bernard Combes provoque là un petit séisme politique.

Le maire de Tulle claque la porte du Parti socialiste. Dans un communiqué ce mercredi, Bernard Combes annonce qu'il rend sa carte après 22 ans d'adhésion. Très proche de François Hollande, auquel il a succédé à la mairie de Tulle en 2008, chef de file de l'opposition au Conseil départemental de Corrèze, Bernard Combes déclare que "le Parti Socialiste a malheureusement abandonné les idéaux de transformation sociale et l’esprit de fraternité militante que je partageais".

"J'espère que ce parti, qui a permis des avancées sociales majeures et contribué à apporter des couleurs plus humanistes à notre société, retrouvera ce qui a fait sa force et sa vitalité. Car il reste encore beaucoup à faire", peut-on lire aussi dans ce communiqué.

Le parti socialiste en perte de vitesse en Corrèze

