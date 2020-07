Le maire de Vedène Joël Guin élu président du Grand Avignon

Le nouveau président du Grand Avignon s'appelle Joël Guin. Le maire Divers Droite de Vedène a été élu ce jeudi soir lors de la séance d'installation du Conseil communautaire réuni dans la salle polyvalente de Montfavet. Une élection sans bavure et dès le premier tour de scrutin. Il obtient 39 voix contre 29 à la maire d'Avignon Cécile Helle et 3 voix à l'écologiste Jean-Pierre Cervantès. On comptabilise également 1 bulletin blanc et un bulletin nul. La majorité absolue était fixée à 37 voix.

Une victoire personnelle pour Joël Guin

A 70 ans, le maire de Vedène succède donc au gardois Patrick Vacaris qui avait lui même pris la suite de Jean-Marc Roubaud, démisssionnaire à la fin de l'année dernière. "Seul on va vite, ensemble on va plus fort" a déclaré le nouveau président du Grand Avignon visiblement ému de la confiance accordée par une majorité de ses collègues y compris des communes du Pontet et de Morières-les-Avignon dirigées par des maires du Rassemblement National.

Une défaite personnelle pour Cécile Helle

A l'inverse le coup est dur pour la maire d'Avignon Cécile Helle qui échoue pour la seconde fois en six ans à la présidence du Grand Avignon. La réaction n'a pas tardé, elle a proposé son conseiller municipal Joël Peyre pour représenter la ville en qualité de premier vice-président de l'agglomération. Les relations entre la ville centre et l'institution intercommunale ne sont pas prêtes de s'apaiser...