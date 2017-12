Vieux-Charmont, France

Guy Français n'est plus premier adjoint depuis ce lundi soir. Il a été évincé du conseil municipal de Vieux-Charmont. Depuis cet été il demande la démission du maire Henry-Francis Dufour qu'il accuse de malversations.

Si je ne dénonce pas, je suis complice

Il porte trois accusations : selon Guy Français, Henry-Francis Dufour aurait vendu sa voiture personnelle à la mairie pour en faire une voiture de fonction sans donner l'identité du vendeur. L'ancien premier adjoint soupçonne aussi le maire d'avoir utilisé l'argent d'une caisse où les adjoints versaient tout ou partie de leurs indemnités. Enfin, Guy Français soupçonne Henry-Francis Dufour d'irrégularités lors d'un appel d'offres.

"J'ai 67 ans, explique Guy Français. Ça fait un peu plus de 40 ans que je suis engagé dans la vie politique, bientôt 30 ans que je suis élu et j'ai des convictions fortes. Je me suis rendu compte d'un certain nombre de malversations que je ne peux pas cautionner. Etant premier adjoint, si je suis au courant et que je ne dénonce pas, je suis complice. J'ai d'abord alerté le maire le 14 août au matin des griefs que j'avais contre lui et je l'ai invité à quitter sa fonction de maire par la grande porte dans les trois mois, ce qu'il n'a pas su entendre." Guy Français a donc décidé de saisir le parquet de Montbéliard et de porter plainte contre X.

Le maire soutenu par son équipe municipale

Henry-Francis Dufour, lui, a le soutien de son équipe municipale qui a voté à 16 voix sur 19 l'éviction de Guy Français. Il dément ces accusations, et se refuse à tout commentaire sur la procédure en cours. Il se réserve le droit de porter plainte pour harcèlement et chantage.