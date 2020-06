Le maire de Villers-les-Nancy François Werner veut un débat sur l'avenir de la Métropole

"Le temps est venu pour notre Métropole de se refonder" : c'est la formule qui apparaît à la une du site internet "notremetropole.fr" lancé par le maire de Villers-les-Nancy, François Werner. Site lancé il y a quelques jours pour faire vivre un débat inexistant selon lui, celui de la gouvernance et du fonctionnement du Grand Nancy, présidé depuis 2001 par André Rossinot qui tire sa révérence. Un site ouvert aux contributions des habitants et des élus.

Trop de temps perdu

François Werner veut que le débat ait enfin lieu. Il était pourtant le premier à ne pas vouloir en parler pendant sa campagne à Villers-les-Nancy, de peur d'être accusé de ne penser qu'à la Métropole. François Werner veut libérer la parole. Avec la crise du Covid, on a perdu du temps, le prochain exécutif se construira juste avant les vacances d'été. Il faut donc anticiper :

"Il y a une attente plus grande que jamais de la part de nos citoyens de mieux comprendre et mieux participer aux enjeux publics. Et là, on n'a pas l'impression de trouver des solutions pour avoir une Métropole proche des gens."

François Werner veut donc imposer le sujet dans les derniers jours de campagne à Nancy :

"On attend toujours que de la ville centre vienne des idées nouvelles sur le sujet. La question de la gouvernance est importante, savoir comment on va travailler avec les 20 communes. Il y a encore le temps pour ce débat-là."

La présidence à un banlieusard ?

Le maire de Villers qui après 19 ans d'ère André Rossinot propose dans son manifeste de confier la présidence de la Métropole à un élu de banlieue nancéienne. François Werner pas totalement désintéressé sur ce coup :

"C'est vrai que c'est une tâche passionnante. Peut-être qu'à la fin de la lecture, quelques uns peuvent se dire que ça lui ressemble. Cela pourrait être un superbe challenge mais ça s'élabore ensemble et en groupe."

Un projet à construire en quelques semaines juste avant les congés d'été.