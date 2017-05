Le maire du Havre, Edouard Philippe pressenti pour être Premier ministre

Emmanuel Macron est devenu dimanche officiellement le président de la République. La passation de pouvoir avec François Hollande a eu lieu dans la cour de l'Elysée. Mais le suspense reste entier sur celui qui dirigera le gouvernement.Peut-être le maire du Havre, Edouard Philippe ?

Emmanuel Macron est officiellement le nouveau Président de la République. La passation de pouvoir a eu lieu dimanche, avec François Hollande à l'Elysée. Le nom du Premier ministre doit être dévoilé ce lundi. Vous le savez, le maire (Les Républicains) du Havre, Edouard Philippe est pressenti depuis une semaine pour prendre le poste à Matignon, et forcement, c'est l'attente au Havre.

Pas d’événements publics non politiques

Il fait parti des favoris. Il le sait, on le sait tous, bref c'était un peu le jeu du chat et de la souris avec le maire du Havre la semaine dernière. Edouard Philippe évite de faire des apparitions à des événements publics non politiques.

Du coup trois visites de chantier auxquelles il devait participer, concernant des œuvres pour les 500 ans du Havre, ont été annulées au dernier moment en fin de semaine dernière . Sur le planning presse de cette semaine que nous fournit la mairie du Havre, les cases sont vides pour le conseil municipal de lundi soir et pour le conseil communautaire de jeudi. D'habitude on y voit toujours le nom d'Edouard Philippe, qui est également président de la CODAH.

Il est encore annoncé pour participer à des évènements locaux dans le courant de la semaine et bien sur la semaine suivante puisque ça sera la dernière ligne droite avant le début des festivités du 500e anniversaire de la ville. Festivités, on le sait auxquelles il entend pleinement participer mais là, le calendrier semble très compliqué. Son équipe ne travaille même pas au jour le jour mais plutôt heure par heure...