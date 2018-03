Le Havre, France

Le maire du Havre, Luc Lemonnier, quitte son parti Les Républicains (LR). Ce proche du Premier Ministre et ancien maire du Havre Edouard Philippe, dit au site de l'Opinion "s'éloigner d'une famille politique qui ne lui ressemble plus beaucoup" et ne pas avoir renouvelé son adhésion pour 2018. Le maire du Havre ne souhaite pas s'exprimer sur cette décision au micro de France Bleu Normandie, il a d'ailleurs dit à l'Opinion "ce n'est pas ma façon de faire de démissionner avec fracas".

Cette décision était prévisible, depuis le départ d'Edouard Philippe pour Matignon et l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti LR. En janvier, Luc Lemonnier disait avoir jusqu'à décembre pour renouveler sa carte aux Républicains, signe que sa réflexion était déjà bien entamée. Depuis il s'est aussi investi dans le mouvement fondé par le maire de Nice, Christian Estrosi, la France Audacieuse. Il y a quelques mois, c'était la député Agnès Firmin Le Bodo, qui quittait LR . Elle est désormais étiquettée AGIR, parti d'anciens LR pro-Macron fondé par le député de Seine et Marne Franck Riester.