Le maire du Mans menace de retirer leurs délégations aux élus Verts

Les dernières élections départementales vont laisser des traces entre les élus socialistes et écologistes de la ville du Mans. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, n'a pas apprécié qu'Europe Ecologie Les Verts ait pris part, lors de ces élections départementales, au rassemblement de gauche Uni.e.s, aux côtés de La France Insoumise, du Parti communiste et de soutiens de Marietta Karamanli (exclue du PS), cheffe de file de l'opposition à la mairie du Mans. "Je dirai aux Verts qu'ils ne peuvent pas rester adjoints dans la majorité et en même temps faire campagne avec l'opposition municipale" affirme Stéphane Le Foll ce mardi 29 juin 2021 dans les colonnes du Maine Libre qui ajoute avoir "décidé de retirer les délégations". Le maire du Mans annonce qu'il va à ce sujet réunir la majorité municipale ce mercredi. Si elle est confirmée, cette décision concernerait Isabelle Sévère, seule adjointe EELV. Elle est aujourd'hui troisième adjointe en charge de la politique éducative, de l'enfance et de de la petite enfance

En creux, ce qui a fortement déplu aux socialistes, c'est le refus d'Uni.e.s de retirer les candidatures de leurs binômes dans les cantons où ils étaient qualifiés au second tour face à des binômes socialistes. "C'était prévisible que cela ne plairait pas à Stéphane Le Foll. En particulier sur Le Mans 1" explique un écologiste sarthois, ce canton ayant été au final remporté par Nelly Heuzé et Samuel Guy d'Uni.e.s contre Claude Petit-Lassay et Charlotte Persant, directrice de cabinet du maire du Mans.

Une demande de clarification politique

Thierry Cozic, Premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de la Sarthe apporte son soutien au maire socialiste du Mans. Il estime dans un communiqué que cette situation "nécessite un positionnement clair et précis" des élus Verts. "Soit ils sont membres de la majorité municipale [...], soit ils sont dans l'opposition". Le PS de la Sarthe invite donc les élus Verts "à en tirer les conséquences qui s'imposent". Si aucune menace de retrait de délégations ne pèse pour les élus Verts de Le Mans Métropole, Thierry Cozic souhaite aussi qu'ils fassent un effort de clarification à l'égard du PS. La rupture n'est pas pour autant consommée, "la porte reste ouverte" précise le Premier secrétaire fédéral.

Les Verts "sidérés" dénoncent une situation "injuste et violente"

EELV a à son tour réagi dans un communiqué. "A l'heure de l'urgence climatique, Stéphane Le Foll rejette les écologistes de sa majorité". Les élus Verts expliquent avoir appris avec "sidération la décision du maire du Mans". Pour eux, "rien ne justifie une telle décision.[...] Nous ne pouvons croire que le maire du Mans puisse avoir la prétention de dicter la stratégie d'alliance politique du parti Europe Ecologie Les Verts". Et de conclure : "Pour nous, cette situation est incompréhensible, injuste et violente".