Le maire FN d'Hayange "toujours prêt" à expulser le Secours Populaire de sa commune

Engagé depuis un an dans l'expulsion de Secours populaire d'Hayange, le maire FN Fabien Engelmann n'abandonne pas son projet. Il dénonce une association "ultra politisée", ce qu'elle conteste formellement. Fabien Engelmann demande aussi à Florian Philippot, ex-FN, de rendre ses mandats d'élu.

Il y a un an, début octobre 2016, le maire Front National d'Hayange, Fabien Engelman, tentait d'expulser les bénévoles du Secours Populaire du local qu'occupe l'association. Depuis, il leur a coupé le chauffage et l'électricité. Malgré tout, le Secours Populaire continue à venir en aide à un millier de bénéficiaires. Invité de France Bleu Lorraine, ce vendredi matin, Fabien Engelmann confirme qu'il est "toujours prêt" à expulser l'association humanitaire, les démarches d'expulsion vont être accélérées, car, dit-il, "c'est une asociation ultra-politisée, succursale du parti communiste, infiltrée par des opposants." Interrogée par France Bleu Lorraine, la présidente du Secours populaire d'Hayange, Anne Duflot Allievi, dément formellement: "C'est complètement faux, d'ailleurs il n'en a jamais apporté la preuve".

Fabien Engelmann critique aussi Florian Philippot, ex n°2 du FN, qui a quitté le parti en septembre: "Florian Philippot doit tout au Front national et à Marine Le Pen, je lui propose donc de rendre ses mandats rémunérés au conseil régional et au parlement européen."