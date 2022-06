Le maire Horizons de Saint-Berthevin, Yannick Borde, signe un appel pour négocier un accord de gouvernement

"Élus locaux n'étant pas tous issus des mêmes courants de pensées mais rassemblés dans notre lutte contre les extrêmes, nous lançons aujourd'hui un appel à la responsabilité. Proches de nos concitoyens, nous ressentons leurs inquiétudes quant à la situation de crise politique et institutionnelle dans laquelle se trouve notre pays. En n'accordant la majorité absolue à aucune force politique, les Français ont voulu faire émerger en France une culture du dialogue et du compromis" : des maires et élus locaux de tout le pays et de différentes sensibilités politiques signent un appel pour la formation d'une coalition gouvernementale.

"Ne pas sombrer dans l'immobilisme"

En Mayenne, seul le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde, est signataire, adhérent du parti d'Edouard Philippe Horizons, mouvement qui fait partie de l'actuelle majorité -relative- d'Emmanuel Macron. D'autres personnalités de la région Pays de la Loire, comme Christelle Morançais et Franck Louvrier (LR), signent cette tribune publiée dans Le Figaro : "Il faut en finir avec la logique, qui a longtemps prévalu, du bloc contre bloc. La coalition est la seule issue au blocage. Elle devra regrouper des personnalités qui ont des désaccords. Parfois même des adversaires. Mais nous n'en ferons pas l'économie" écrivent-ils.

"Négocier un accord de gouvernement"

Ces élus appellent "l’ensemble des groupes parlementaires de l’arc républicain" à se "mettre autour de la table pour négocier un accord de gouvernement (...) pour permettre à la France de ne pas sombrer dans l’immobilisme." Les signataires rappellent qu'ils fonctionnent comme ça depuis longtemps, à leur échelle, dans leurs exécutifs locaux. "Nous avons su nous extraire de la logique de parti et de clan au nom de l’intérêt général et supérieur de nos administrés".