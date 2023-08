Le maire LFI de Grabels va afficher les messages haineux qu'il reçoit et porte plainte

René Revol, maire de Grabels et président de la régie publique de l'eau à la métropole de Montpellier

" C'est ahurissant ce qui se passe depuis la semaine dernière" s'insurge René Revol, le maire LFI de Grabels, est la cible de nombreux messages injurieux et haineux : plusieurs dizaines reçus sur ses comptes personnels twitter et Facebook mais aussi envoyés directement à la mairie de Grabels. " c'est ce qui m'a fait réagir, quand des agents municipaux m'ont prévenu qu'ils trouvaient chaque jour des lettres et des cartes postales d'insultes dans la boite aux lettres de la commune ; une vingtaine en deux jours."

ⓘ Publicité

"On n'a pas le droit de laisser passer, un jour il y a aura peut être un fou qui ne se contentera pas de l'écrire."

loading

Ces messages font référence à sa prise de position contre le refus de Robert Ménard de marier un jeune algérien sous le coup d'une OQTF qui a été é expulsé en début de semaine dernière.

Avec deux députés LFI de l'Hérault Nathalie Oziol et Sylvain Carrière, il a écrit au procureur de la République de Béziers pour demander l'application de l'article 40 du Code de la procédure pénale, contre le maire de Béziers qui en refusant de ce mariage n'a pas respecté la loi selon eux.

" Parce que je m'oppose à sa décision, on m'insulte, on m'injurie et on me menace de mort pour ça, c'est incroyable et inacceptable."René Revol

loading

Le maire de Grabels a donc décidé de prendre les auteurs de ces messages iinjurieux à leur propre "jeu" et annonce que désormais il va les publier sur les réseaux sociaux et les afficher en mairie. René Revol va systématiquement porter plainte, si la plupart sont anonymes, certains sont signés ; Il ajoute qu'il va aussi porter plainte contre ceux qui republient et partagent ces messages.

René Revol a également informé le préfet de l'Hérault dans le cadre de la loi sur la protection des élus.