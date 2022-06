Le maire LR de Toulouse appelle son parti à "ne pas s’opposer aveuglément" à la majorité présidentielle

Après avoir adressé ses félicitations républicaines aux députés élus de Haute-Garonne dans un communiqué, Jean-Luc Moudenc entre dans le vif du sujet et revient à la politique pure et dure. Alors que son parti Les Républicains se divise sur la question d'un appui apporté à Emmanuel Macron en quête d'une majorité plus solide à l'Assemblée, le maire de Toulouse et président de la Métropole appelle son parti à "ne pas s’opposer aveuglément".

"Dans l'intérêt du pays, je souhaite que les groupes minoritaires et la Majorité présidentielle travaillent ensemble à la recherche de convergences d’intérêt général pour le bien commun, comme tant d’autres démocraties européennes le pratiquent depuis longtemps. J’appelle ma famille politique à ne pas s’opposer aveuglément mais à proposer des amendements constructifs aux textes de la Majorité présidentielle, et cette dernière à les accepter avec davantage d’humilité.", écrit Jean-Luc Moudenc.

"Élus locaux, nous avons la recherche du consensus chevillée au corps. Nous ne choisissons pas nos décisions selon une boussole politicienne, mais recherchons les meilleures pour les habitants, d’où qu’elles viennent en nous respectant dans nos différences politiques. Et ça marche ! C’est grâce à cet état d’esprit que nous pouvons faire avancer les dossiers locaux avec davantage d’efficacité que les gouvernements successifs pour les réformes nationales. Un exemple dont feraient bien de s’inspirer les élus nationaux", poursuit le maire de Toulouse, Macron-compatible.

Un seul député Les Républicains a été élu dans l'ex Midi-Pyrénées dimanche dernier, il s'agit d'Aurélien Pradié dans le Lot avec 64,6% des voix. Pour le secrétaire général des Républicains, "pas question de créer un pacte avec Emmanuel Macron".