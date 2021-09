"Le maire, Maryse Joissains, m'a demandé de me présenter" annonce Sophie Joissains, sa fille

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais maintenant c'est donc officiel : Sophie Joissains, fille de Maryse Joissains, maire d'Aix-en-Provence annonce sur France Bleu Provence qu'elle est candidate pour succéder à sa mère qui a annoncé sa démission ce mardi pour des raisons de santé.

"Je n'appelle pas ça une succession, mais une élection et le maire m'a demandé de me présenter. Nous avons une réunion ce soir (jeudi), je ne veux pas trop en dire plus parce que ça me paraît plus correct de voir d'abord les autres élus." - Sophie Joissains

Maryse Joissains dit souffrir de graves problèmes de vue. Un Conseil municipal est prévu le 24 septembre, en attendant c'est le premier adjoint Gérard Bramoullé qui assure l'intérim. Sophie Joissains réaffirme sur France Bleu Provence que Maryse Joissains est souffrante qu'elle ne peut plus aujourd'hui assurer sa fonction de maire.

"Pendant ces derniers mois ses collaborateurs et moi-même l'ont aidée mais là avec la rentrée qui s'annonce, c'est une rentrée extrêmement dense et on sent bien que, non c'est plus possible selon sa propre évaluation."