Le maire d'Issoudun André Laignel lance "l'appel des élus locaux pour l'union de la Gauche" aux législatives

Le maire PS d'Issoudun André Laignel est le premier signataire et l'instigateur d'une lettre, ou plutôt d'un appel des élus locaux "pour l'union de la Gauche" en vue des législatives. Ces maires et présidents de collectivités locales déplorent "le triste spectacle d’une gauche éliminée et d’une extrême droite en progression" lors de l'élection présidentielle. "Nous sommes collectivement responsables de cette situation qui a été la conséquence de notre éparpillement (...) Les citoyens de gauche sont aujourd’hui fatigués par les divisions et les querelles d’ego."

Les élus locaux sont une cinquantaine à avoir signé, pour le moment, cet appel à l'union de leurs formations politiques respectives. "Nous, à la tête de collectivités locales, issus des familles de la gauche et de l’écologie, lançons un appel solennel à nos formations politiques en faveur d’un large et solide accord d’union pour les élections législatives, écrivent-ils. Si nous savons le faire dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, nous devons savoir le faire pour notre pays !"