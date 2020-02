"Le maire reste le premier recours et le dernier espoir de ceux qui se sentent oubliés" (Jean Proriol)

Beauzac, France

En dix mandats de maire, Jean Proriol constate que les choses ont bien changé, mais il considère que la fonction de maire reste essentielle : "le maire reste souvent le premier recours et le dernier espoir de ceux qui se sentent oubliés". Un recours parfois mal traité, comme de nombreux maires l'ont fait remarquer ces derniers mois en dénonçant des agressions, verbales ou physiques.

Jean Proriol avoue qu'il a frôlé l'agression physique dans sa commune de Haute-Loire, "il y a quinze ou vingt ans", au cours d'un différend au sujet d'un stationnement illégal. "Les insultes ça arrive, mais sur la peau d'un vieux crocodile ça ne fait que couler", commente le maire sortant de Beauzac.

Les maires ont encore un peu de pouvoir

Jean Proriol a aussi exercé pendant plusieurs décennies les mandats de député et de sénateur, il a également été conseiller général pendant trente ans. Autant dire qu'il a une certaine connaissance de la politique. Et il a le sentiment que "le pouvoir politique se trouve un peu partout, au sommet de l'Etat d'abord, qui donne l'impulsion, et aussi en bas". Car, Jean Proriol en est persuadé, "les maires ont encore un peu de pouvoir" : pouvoir d'officier de police judiciaire, pouvoir d'état civil aussi. Mais surtout, pour l'octogénaire, "le maire a l'avantage énorme de pouvoir mettre en oeuvre ses décisions d'une minute à l'autre, du jour au lendemain, et d'en juger les effets".