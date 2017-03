Le Manchois Jean-François Le Grand avec Emmanuel Macron

L'ancien président du Conseil général de la Manche fait connaître son choix pour la présidentielle. Ancien membre du RPR puis de l'UMP, celui qui a terminé sa carrière politique en dépassant les clivages politiques, se range derrière Emmanuel Macron, le candidat d'En marche!

Le premier avril prochain, le comité En Marche de Cherbourg organise une réunion. "J'y serai" indique Jean-François Le Grand. Et ce n'est pas un poisson d'avril. L'ex président du Conseil général de la Manche a pris position à un mois du premier tour de la présidentielle.

"Jamais convaincu par Fillon"

Durant la primaire de la droite, Jean-François Le Grand ne cachait pas son soutien à Alain Juppé. "Seulement vous connaissez l'histoire, il n'est plus dans la course" regrette l'ex sénateur de la Manche. Il aurait pu se tourner alors vers François Fillon, sauf que le candidat ne l'a jamais convaincu. "Je trouvais qu'il avait une dérive droitière. Maintenant avec les affaires, il me déçoit beaucoup". Finalement, dans cette élection, et sur fond de montée du Front National, Jean-François Le Grand prend donc position pour Emmanuel Macron, "par défaut, mais aussi pour des raisons très positives" ajoute l'ancien élu.

"Il veut travailler au delà des clivages politiques, comme je l'ai fait"

Pour Jean-François Le Grand, la principale qualité d'Emmanuel Macron, c'est d'être au-dessus des partis. "J'y suis sensible, moi qui ai travaillé avec Bernard Cazeneuve et Laurent Beauvais (tous les deux socialistes) à la fin de ma présidence au Conseil départemental pour faire avancer des projets capitaux pour notre territoire" (Ndlr : les projets EMR du port de Cherbourg). Par ailleurs, la jeunesse du candidat Macron est un atout pour le Manchois. Elle est pour lui l'espoir d'une capacité à réaliser les réformes nécessaires pour notre pays.