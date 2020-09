Le Mans : accusé de diffamation par Marietta Karamanli, Christophe Counil devant la justice

Le deuxième adjoint au maire du Mans Christophe Counil a comparu devant le tribunal correctionnel, lundi 14 septembre 2020. Marietta Karamanli, députée socialiste, ex-candidate aux élections municipales, l'accuse de diffamation suite à des publications sur les réseaux sociaux avant le second tour.

Anciens compagnons de route socialistes, Christophe Counil et Marietta Karamanli se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel du Mans, ce lundi 14 septembre 2020.

"Il n'y a rien de pire que des familles qui se déchirent", s'exclame Christophe Counil devant le tribunal correctionnel du Mans, ce lundi 14 septembre 2020. Le deuxième adjoint au maire du Mans a comparu pour diffamation suite à plusieurs publications sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook le 24 juin 2020 - soit 72 heures avant le second tour des élections municipales. Un scrutin qui opposait Christophe Counil, sur la liste de Stéphane Le Foll soutenue par le Parti socialiste, à la candidate socialiste dissidente, Marietta Karamanli. Le délibéré a été fixé au lundi 28 septembre.

Des anciens compagnons de route

A la barre, celui qui s'est lancé dans la politique à 18 ans, avec le PS dès le début, reconnaît son erreur. A l'aise dans l'exercice, Christophe Counil, en costume cravate sombre, déroule un discours bien préparé. Il présente sa relation avec Marietta Karamanli comme celle de "compagnons de route avec un parcours assez similaire". En 2018, après la mort de l'ancien maire du Mans Jean-Claude Boulard, ils avaient formé un binôme pour prendre sa suite : Christophe Counil à la mairie, Marietta Karamanli à la métropole. Le duo avait échoué d'une voix face à Stéphane Le Foll. Alors quand elle prépare sa liste pour les élections municipales de 2020, Marietta Karamanli sollicite son ancien camarade socialiste. Christophe Counil décline, préférant la liste estampillée Parti socialiste à la dissidence. "J'ai fait le choix d'une forme de droiture depuis le début", justifie-t-il.

"Je pense que je paye ce que Marietta Karamanli a ressenti comme une trahison de ma part" - Christophe Counil

Quelques jours avant le second tour des élections municipales, Christophe Counil est averti par plusieurs personnes, dont son propre père de 77 ans, de ce qui pourrait être "une dérive de la candidate de l'opposition". Marietta Karamanli aurait envoyé des documents relatifs à sa candidature municipale dans des enveloppes de l'Assemblée Nationale et du Conseil général (institution remplacée par le Conseil départemental en 2015, Marietta Karamanli n'y a siégé que jusqu'en 2008). Christophe Counil demande alors des preuves. Il obtient des photos, le 24 juin.

Counil plaide l'exception de bonne foi

Ce jour-là, il a fait constaté par huissier la présence d'affiches de campagne de la candidate opposée dans des cages d'escaliers d'immeubles du Mans. De l'affichage sauvage, un délit. Christophe Counil sait également que la députée PS a envoyé 10.000 exemplaires d'un même courrier, avec en-tête et enveloppe de l'Assemblée Nationale, concernant des problématiques municipales. Notamment la sécurité publique dont il est en charge à la mairie du Mans. Son sang ne fait qu'un tour et le socialiste manceau publie deux tweets et deux publications Facebook. L'élu dénonce un détournement de fonds publics, mais il s'avère que Marietta Karamanli est dans son bon droit. Il ne s'en rend compte que le lendemain en vérifiant ses sources. Christophe Counil efface ses publications des réseaux sociaux, mais le mal est fait. Devant le parquet, il plaide l'erreur de bonne foi, estimant qu'il a fait confiance à des personnes réputées "sûres", tout en servant l'intérêt public.

L'avocat de l'ex-candidate, Me Proust, dénonce un effet boule de neige avec de nombreuses réactions aux tweets accusateurs. Même si Christophe Counil s'excuse par mail dès le 25 juin, "ce ne sont pas des excuses publiques", tonne l'avocat de la partie civile. L'adjoint se défend en expliquant que Stéphane Le Foll lui a demandé de ne pas faire de mea culpa public. S'il l'avait fait, avec un tweet par exemple, Me Proust, l'assure : Marietta Karamanli ne l'aurait pas cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Avec cette procédure, la députée socialiste entend réhabiliter sa réputation.