Le Mans, France

A son arrivée ce samedi devant la libraire Thuard au Mans, François Hollande, comme à son habitude, prend le temps de saluer tout le monde. Une poignée de main, un selfie, ils sont nombreux à tenter d'atteindre l'ancien président de la République, venu dédicacer son dernier ouvrage, Les leçons du pouvoir. Dans ce livre, il retrace sa présidence, ses difficultés et sa vision de l'exercice du pouvoir.

François Hollande a joué le jeu des selfies, et a pris le temps de serrer la main à tous les badauds. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

A l'étage de la librairie, il est longtemps applaudi par la foule. Viennent ensuite les dédicaces. L'ancien Président a une parole pour chacun. "Vous êtes le seul à avoir baissé les impôts", remercie Jean-Louis, un retraité. "Vous avez vu cette réalité, aujourd'hui ce n'est pas le cas", répond François Hollande.

Du monde à la librairie #Thuard, au Mans, pour la venue de François #Hollande, qui dédicace son livre, Les leçons du pouvoir. pic.twitter.com/V2w6LUhMDF — PierreAntoine Lefort (@PA_Lefort) April 21, 2018

Le temps des regrets

Jean-Louis est un fidèle de la première heure. "Nous sommes venus le remercier pour le travail qu'il a fait pour nous. Quand on voit le bazar qu'il y a maintenant, avec la hausse de la CSG, avec notre Macron."

Plus de 200 personnes sont venus se faire dédicacer l'ouvrage de l'ancien Président de la République. © Radio France - Bertrand Hochet

La comparaison avec Emmanuel Macron, ils sont beaucoup à la tenir. Hugo est venu avec sa mère. Il a pu interpeller l'ancien chef de l'Etat sur la situation de son grand père, lui aussi touché par la hausse de la CSG. "Sur la fin du quinquennat, je faisais partie des relativement déçus, mais c'est quand on a perdu quelque chose que l'on se rend compte de la valeur qu'elle avait. François Hollande n'est plus là, on se rend compte aujourd'hui que sa ligne n'était peut être pas si mauvaise que ça."

Certains demandent même à l'ancien Président de reprendre du service

Un constat partagé par Sylvie, une militante socialiste, qui a longtemps fait campagne pour François Hollande. Aujourd'hui, elle souhaite que l'ex-Président retourne dans l'arène politique. "Il faut qu'il fasse un deuxième mandat, car Macron nous envoie dans le mur. Là, je lui ai glissé, quand il m'a fait ma dédicace "Représentez-vous en 2022" ". Une demande qui restera sans réponse de la part de celui qui est aujourd'hui président de sa fondation, "La France s'engage."

Interrogé sur les raisons qui le poussent à partir à la rencontre des Français, François Hollande répond simplement. "Ce que je veux c'est les entendre, avoir ce retour sur ce qu'a été mon quinquennat, la manière avec laquelle ils l'ont reçu, vécu. Et puis aussi, leurs sentiments sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Pour moi, c'est très enrichissant."