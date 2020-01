Le Mans : la place d'Alger bientôt fermée à la circulation la nuit pour réduire les nuisances

Le Mans, France

Les habitants de la place d'Alger au Mans vont-ils pouvoir retrouver un peu de calme? Les nuits sont agitées le week-end dans ce quartier qui compte plusieurs bars et vendeurs de kebabs ouverts parfois jusqu'au petit matin. Les riverains se plaignent souvent du bruit et des incivilités. La mairie du Mans annonce la mise en place d'une série de mesures pour résoudre les problèmes de nuisances nocturnes.

Première mesure : la fermeture de la place aux voitures

A partir du 23 janvier, la place d'Alger sera fermée à la circulation les nuits de jeudi, vendredi et samedi de 23 heures à 7 heures du matin. Deux entrées seront condamnées et gardées par des agents. Seuls les riverains , les services publics et les secours seront alors autorisés à pénétrer et stationner dans le quartier.

"Nous rencontrons de gros problèmes au niveau du parking qui se transforme certains soirs en boîte de nuit. Les voitures sont ouvertes avec de la musique à fond et parfois même des rodéos ", explique Christophe Counil, adjoint au maire en charge de la sécurité.

Encadrer les horaires de certains restaurants

L'autre mesure concerne certains fast-foods qui servent leurs clients jusqu'au petit matin dans la rue, parfois entre 5 et 7 heures du matin. La mairie a déjà mis en demeure un premier établissement cette semaine. "Si les nuisances sonores ne cessent pas, nous lui interdiront d'ouvrir certaines nuits", met en garde l'élu.

Pour compléter ce dispositif, une deuxième caméra de vidéosurveillance a été installée à l'autre extrémité de la place de l'Alger.

Un soulagement pour les habitants du quartier

"J'habite à deux pas de la place, témoigne ce père de famille, et le soir, à partir de jeudi, des jeunes urinent partout en bas de chez moi. Certains se bagarrent et jettent des bouteilles. Donc oui, ces mesures, c'est une bonne décision".

Cette fermeture à la circulation de la place d'Alger la nuit sera testée pendant deux mois, jusqu'au 23 mars.