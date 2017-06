Le Mans : le maire Jean-Claude Boulard quitte le Sénat pour respecter le non-cumul

Jean-Claude Boulard a annoncé ce mercredi après-midi son intention de quitter le Sénat pour conserver la mairie du Mans. L'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats l'obligeait à choisir au plus tard à la rentrée.

Jean-Claude Boulard restera maire du Mans, et non plus sénateur-maire, à partir du 1er octobre. Il a annoncé ce mercredi son intention de terminer son mandat municipal, qui court jusqu'en 2020.

Il s'agit d'une nouvelle conséquence de la loi sur le non-cumul des mandats, votée sous le précédent quinquennat. Des élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre prochain. En principe le siège de Jean-Claude Boulard ne devait pas être renouvelé à cette occasion, mais l'échéance déclenche la règle du non-cumul pour tous les sénateurs.