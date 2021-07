Au lendemain de la réunion de la majorité confirmant le retrait de leurs délégations par le maire socialiste Stéphane Le Foll, les élus Verts du Mans ont donné une conférence de presse. Ils dénoncent une nouvelle fois une décision violente et l'ingérence du maire PS dans la conduite d'EELV 72.

Le Mans : "Stéphane Le Foll a explosé la majorité municipale en moins d'un an"

Rémy Batiot, Isabelle Sévère, Jacques Gouffé et Nathalie Buchot, élus EELV du Mans

Le divorce entre les élus socialistes et EELV du Mans est acté. Le retrait des délégations des plusieurs élus écologistes a été confirmé par le maire du Mans, Stéphane Le Foll, lors de la réunion de la majorité qui se tenait mercredi. Au lendemain de cette réunion tendue, les Verts ont donné pour la première fois une conférence de presse au cours de laquelle Isabelle Sévère, Nathalie Buchot, Rémy Batiot et Jacques Gouffé ont dénoncé la violence de la décision de Stéphane Le Foll.

Stéphane Le Foll, c'est moi devant, tous derrière

"Le maire du Mans veut mettre les Verts du Mans au pas. Il exige d'eux qu'ils renient les accords politiques qu'ils ont constitués dans le cadre des élections départementales et régionales". Pour ces élus EELV, il s'agit d'ingérence "totalement inacceptable" dans la conduite de leur parti. "Ce qui est en jeu, ce sont des principes de liberté et de démocraties". Isabelle Sévère, 3e adjointe EELV du maire du Mans ne décolère pas : "Avec Stéphane Le Foll, c'est moi devant et tous derrière, le doigt sur la couture".

25 ans d'engagement dans la majorité plurielle

Les Verts rappellent qu'ils sont engagés dans la majorité plurielle du Mans depuis plus de 25 ans. "Ces 25 années passées ont parfois été émaillées de périodes de tension [...] mais sans jamais atteindre un tel niveau de violence, d'irrespect et d'agressivité. Monsieur Le Foll, en moins d'un an, après avoir créé la division au sein de son propre parti, peut s'enorgueillir d'avoir explosé sa majorité municipale".

5 élus visés pour le moment

Les Verts ne savent pas avec précision combien d'élus seront concernés par ce retrait de délégation. "Nous en comptons 5 pour le moment mais nous sommes dans le flou" explique Jacques Gouffé. Il y en a trois à la ville, dont deux adjointes : Isabelle Sévère et Nathalie Buchot. Le retrait de leur délégation devra être voté lors du prochain conseil municipal mercredi. Le troisième élu manceau est le conseiller municipal Ludovic Bu, qui lui devrait se voir retirer sa délégation par un arrêté du maire. A l'agglomération Le Mans Métropole, deux élus se sont vus aussi signifier la future perte de délégation. Il s'agit de Florence Pain et Thierry Touche.