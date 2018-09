Le Mans, France

Stéphane Le Foll ne veut pas armer les policiers municipaux du Mans. Le maire était interrogé sur la sécurité dans la ville. Plusieurs riverains et commerçants dénoncent un climat d'insécurité, notamment autour de la place de la République. "Il y a actuellement 24 policiers municipaux. L'objectif, c'est qu'il y en ait 30. J'ai demandé qu'on accélère l'embauche de trois policiers dans l'immédiat", a déclaré Stéphane Le Foll, invité de France Bleu Maine jeudi 27 septembre. Mais il l'assure : ce n'est pas ça qui empêchera la délinquance.

Est-ce que quand vous avez beaucoup plus de policiers, vous avez beaucoup moins de délinquance ? Je crains que non.

Stéphane Le Foll veut donner les moyens à la police pour lutter contre la délinquance. Cela passe notamment par la vidéosurveillance "en direct et en continu toute la nuit pour pouvoir utiliser les images. Ça sera fait et mis en oeuvre sur les soirées les plus à risques, le jeudi, vendredi et samedi, pour pouvoir agir et indiquer à la police nationale les lieux où les problèmes se posent", indique le maire du Mans.

Stéphane Le Foll cible les vendeurs et consommateurs de drogue

Stéphane Le Foll estime que le problème de la délinquance est lié à celui de la vente et la consommation de drogue, qui est en hausse. "Ce n'est pas que le shit. Le Mans est aussi concerné par la cocaïne et il n'y a pas que les jeunes qui en consomment. Il y a des gens très bien installés. Le message du maire, il est très clair : dans la délinquance, il y a le trafic de drogue. _Dans le trafic, il y a ceux qui la vendent et ceux qui la consomment. Eux aussi ont une part de responsabilité_", a affirmé Stéphane Le Foll sur France Bleu Maine.

Le maire du Mans se dit favorable à "une pénalisation, avec des amendes, lorsque les policiers trouvent des gens qui trafiquent, qui vendent ou qui achètent plutôt que d'avoir des procédures judiciaires qui ne débouchent sur rien".